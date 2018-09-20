DGS tercih sonuçları açıklandı! - ÖSYM ile birlikte DGS tercih sonuçları 2018 sorgulama!

On binlerce lisans mezunu Dikey Geçiş Sınavına katılarak ön lisans derecesinde olan öğrenimlerini lisansa tamamlamaya çalıştılar. Çok sayıda aday 21 Temmuz'da sınav heyecanını yaşadılar. On binlerce öğrencinin aklındaki soru ise; Peki DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sorunun yanıtını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için hazırladık. ÖSYM ile 2018 DGS tercih sonuçları sorgula...

ÖSYM DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ne zaman açıklanacağı merak konusu olmuştu. Bu konuyla ilgili araştırmalarını aralıksız sürdüren öğrenciler için bizler de araştırmalarımızı yaptık. ÖSYM tarafından DGS ile 2018 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yanıtını buldu ve ÖSYM AİS sonuç açıklama sayfasından DGS sonuçları ilan edildi. Sorgulamanızı aşağıdaki linke tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DGS (DİKEY GEÇİŞ SINAVI) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı 2000 yılından bu yana meslek yüksek okulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı adayların öğrenimlerini lisans programlarına tamamlamaları için katıldıkları sınavdır. Her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılan sınav neticesinde başarılı olan öğrenciler puanlarına göre üniversitelerin lisans programlarına kazanmaya hak kazanırlar.

DGS KAYITLAR NE ZAMAN?

Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri için tarihler belirlendi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kontenjanlar için yapılacak olan ek yerleştirme işleminin ne zaman yapılacağı da bir hayli merak ediliyor. ÖSYM'nin konu hakkında resmi bir açıklaması henüz bulunmuyor. Bu kapsamda bir gelişme ya da bilgi olduğu takdirde yine sabah.com.tr'den bulabilirsiniz.