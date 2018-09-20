Haberler Yaşam Haberleri Elinde tuttuğu havai fişekler bomba gibi patladı

Elinde tuttuğu havai fişekler bomba gibi patladı Eyüpsultan'da bulunan Alibeyköy otobüs terminelinde kardeşini askere uğurlayan Gürkan Altay, havai fişeklerin elinde patlaması sonucu yaralandı. Olay, Eyüpsultan'da geçtiğimiz Salı günü gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alibeyköy Cep Otogarı'nda kardeşini askere uğurlayan Gürkan Altay arkadaşlarıyla birlikte otobüs terminaline geldi. Bir süre arkadaşlarıyla eğlenen Altay daha sonra yanında getirdiği havai fişek bataryasını elinde tutarak ateşledi.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 20.9.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 16:19