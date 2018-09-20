Elinde tuttuğu havai fişekler bomba gibi patladı

Eyüpsultan'da bulunan Alibeyköy otobüs terminelinde kardeşini askere uğurlayan Gürkan Altay, havai fişeklerin elinde patlaması sonucu yaralandı. Olay, Eyüpsultan'da geçtiğimiz Salı günü gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alibeyköy Cep Otogarı'nda kardeşini askere uğurlayan Gürkan Altay arkadaşlarıyla birlikte otobüs terminaline geldi. Bir süre arkadaşlarıyla eğlenen Altay daha sonra yanında getirdiği havai fişek bataryasını elinde tutarak ateşledi.
Giriş Tarihi: 20.9.2018 15:30Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 16:19
Peş peşe patlayan havai fişekler bir anda Altay'ın elinde bomba gibi patladı. Ölümden dönen genç adam patlama sonrası elinden ve kolunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Arkadaşları genç adamı hemen en yakın hastaneye kaldırdı.