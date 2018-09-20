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‘O gözleri ölsem unutmam’ Anne ve babasını katleden maskeli katilin elinden ölü numarası yaparak kurtulan Büşra Büyükşen, dehşet anlarını SABAH’a anlattı: “Sadece gözlerini gördüm. O gözleri ölsem de unutmam”