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Özel esrar odası için "Çilek yetiştirecektim" dedi

'da bir apartman dairesinde odanın içine gizlenmiş özel bölmede iklimlendirme sistemi kurarak esrar yetiştirmeyi hedefleyen şahsın zehirli planını polisin dikkati önledi. Teknik takibe alındığı bir şahısla birlikte tutuklanan Ahmet K. sorgusunda odayı çilek yetiştirmek için düzenlediğini öne sürdü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 10:20
Özel esrar odası için Çilek yetiştirecektim dedi

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahmet K. adlı bir şüphelinin Kirazlıdere Mahallesi'nde evinde yaptığı aramada yaklaşık 5 gram esrarla içimi için düzenek buldu.

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Özel esrar odası için "Çilek yetiştirecektim" dedi
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