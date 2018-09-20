Özel esrar odası için "Çilek yetiştirecektim" dedi

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahmet K. adlı bir şüphelinin Kirazlıdere Mahallesi'nde evinde yaptığı aramada yaklaşık 5 gram esrarla içimi için düzenek buldu.