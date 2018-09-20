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çekiliş sonuçları açıklandı! - Şans Topu 19 Eylül çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgulama

Milyonlarca kişinin merakla beklediği çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 5+1 bilen iki kişi oldu ve 1.510.165,05 TL olarak dağıtıldı. 19 Eylül 2018 Şans Topu çekiliş sonuçlarında, 5 bilen kişi sayısı 22, 4+1 bilen kişi sayısı 201 oldu. Peki, dün akşam gerçekleşen 19 Eylül çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar neler? MPİ Bilet sorgulama işleminizi haberimizden yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.9.2018 09:15
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! - Şans Topu 19 Eylül çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango 19 Eylül 2018 Şans Topu çekiliş sonuçları dün belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre, 5+1 bilen kişi sayısı iki oldu ve bu kişiler 1.510.165,05 TL'lik nin sahibi oldu. Şans Topu çekiliş sonuçlarında, 5 bilen kişi sayısı 22, 4+1 bilen kişi sayısı 201 oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 19 EYLÜL

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 1 milyon 510 bin 165 lira 5'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişte 5 bilen 22 kişi 3 bin 803 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 201 kişi 416 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 892 kişi 38 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 97 kişi 23 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 89 bin 316 kişi 4 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 56 bin 425 kişi 7 lira ve 1 artı 1 bilen 187 bin 5 kişi 4 lira ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 4 milyon 972 bin 951 lira 15 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 111 bin 737 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 619 bin 880 lira aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Edirne'nin Uzunköprü ve İzmir'in Bayraklı ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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