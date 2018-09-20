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Son dakika: Kayıp Sedanur'un akrabası tutuklandı

'ta kaybolan kız çocuğu Sedanur'u arama çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan akraba Ertan B. tutuklandı...

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 09:16 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 09:22
Son dakika: Kayıp Sedanur'un akrabası tutuklandı

'ta kaybolan kız çocuğu Sedanur'u arama çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan akraba Ertan B. tutuklandı...

SAZLIK ALANDA ARANDI

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyündeki Sedanur Güzel'in (9) bulunmasına yönelik çalışmalar, köye 4 kilometre mesafedeki sazlık alanda yoğunlaştı. AFAD ve UMKE ekipleri Kars-Kağızman karayolu kenarındaki sazlık alanda arama çalışması yaptı. Ekipler sazlık alana girmekte zorluk çekti. 4 metre yüksekliğindeki sazlıkta yapılan çalışmalarda da bir ize rastlanmadı.

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Son dakika: Kayıp Sedanur'un akrabası tutuklandı
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