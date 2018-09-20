Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda F.D. ve E.D. gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu hap ve 10 fişek bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimlisevk edilenlen şüphelilerden F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.D. tutuklandı.