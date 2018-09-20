Yaşı küçük yüreği büyük 9 yaşındaki çocuk insanlığın ölmediğinin kanıtı oldu

- Yaşı küçük yüreği büyük

- 9 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki engelli kuzeni için mavi kapak toplamaya başladı

- Diyarbakırlı Mustafa, doğuştan engelli olan 11 yaşındaki kuzenine akülü araç alabilmek için mavi kapak kampanyası başlattı

- Kendisi dahil çevresindeki herkese durumu bildiren Mustafa için yakınları da seferber oldu

- Şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kapak toplayan küçük Mustafa, insanlığın ölmediğinin en büyük kanıtı



(Fotoğraflı)



Diyarbakır'da 9 yaşındaki Mustafa Dudu isimli çocuk, 11 yaşındaki engelli kuzeni için büyüklerin bile gösteremeyeceği özveriyi ortaya koydu. Küçük Mustafa, engeli nedeniyle yürüyemeyen kuzenine tekerlekli sandalye almak için çevresindekilerin de yardımıyla sokak sokak gezerek mavi kapak topluyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde ikamet eden 9 yaşındaki Mustafa, örneğine az rastlanır bir kampanya başlattı. Doğuştan engelli olan 11 yaşındaki kuzeninin yürüyemediğini ve bu nedenle okula gidemediğini gören Mustafa, televizyonlardan gördüğü mavi kapak projesiyle umutlandı. Kuzeni için ondan habersiz mavi kapak toplamaya başlayan Mustafa, bunu yakın çevresi ve babasının arkadaşlarıyla da paylaştı. Ailesinden de destek alan küçük Mustafa, yakınlarının da desteğiyle 2 ayda 5 bin mavi kapak toplamayı başardı. Elinden geleni yapmaya gayret gösteren küçük Mustafa, yetkililerden de kendilerine destek vermesini istedi.



Kuzeni için sokak sokak geziyor

Kuzeni için başlattığı çalışmayla ilgili konuşan Mustafa Dudu, kuzeninin yakın arkadaşı olduğunu ve onu çok sevdiğini söyledi. Dudu, "Benim kuzenim 11 yaşında. Ayakları tutmuyor, onu seviyorum. Onun için mavi kapak toplamaya başladım. Kapaklar yeteri miktara geldikten sonra ona tekerlekli sandalyesini hediye edeceğim. Babamla dışarı çıkıyoruz ve ben yerlerdeki kapakları topluyorum. Kuzenim 11 yaşında ve engelli olduğu için yürüyemiyor, bu nedenle okula da gidemiyor. Ona yardım etmek istiyorum. Ben elimden geleni yapıyorum, yetkililer de bize yardımcı olsun" dedi.



"Bizim kadar yetkililerin de yardım etmesini istiyoruz"

Diyarbakır'da taksicilik yapan ve arkadaşının oğlu olan Mustafa'nın isteği üzerine mavi kapak toplamaya başlayan Fırat Kaya cebinde ve arabasında biriktirdiği kapakları, Mustafa'nın evinde topluyor. Mustafa ve engelli kuzeni için bu çalışmaya katıldığını belirten Kaya, "Arkadaşımın oğlu sayesinde bu kampanyaya katıldım bende. Mustafa'nın engelli bir akrabası var 11 yaşında ayakları tutmuyor. Kendisi bana yardımcı olabileceğimi sordu bende çok sevindim. Bende Mustafa ve kuzenine destek olmak için mavi kapak toplamaya başladım. Diyarbakır'da taksicilik yapıyorum, park ettiğim yerlerde gördüğüm bütün kapakları topluyorum, cebimde, arabada, poşetlerde biriktiriyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz, yaptığımız kadarıyla da yetkililerden yardım bekliyoruz. Bir an önce bu çocuğu sevindirmemiz gerekiyor, akülü olmasını tercih ediyoruz, onun sevinmesi hepimizi sevindirecek diye düşünüyorum" diye konuştu.

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