2 kayıptan acı haber

Tokat
'ta kaybolan kadın, Konya
'da ise yine kaybolan çobanın cesedi bulundu. Tokat'ın Reşadiye ilçesi Kayalık Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Kaygısız'ın (65) önceki akşam eve dönmemesi üzerine yakınları kendi imkânlarıyla çevrede arama yaptı. Dün sabah AFAD
'a bağlı dalgıçlar Kelkit Çayı HES yakınlarında Kaygısız'ın cesedini buldu. Konya'da ise önceki gün yayladaki hayvanlarına bakmak için Ketenli Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Hüseyin Kemerci'nin (68) akşam eve dönmemesi üzerine şüphelenen ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. AFAD ve jandarma Kemerci'nin cansız bedenine, Ketenli Yaylası'nda ulaşıldı. İki ayrı olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.