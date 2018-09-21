Antalya'da esnafa fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Antalya lya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Fahrettin Özbek, Korkuteli İlçesi'ndeki esnafa yönelik fiyat ve etiket denetimi yaptı.

İlk olarak bir eczanede fiyat denetimi yapan heyet, fiyat uygulamasına uyduğu için eczane sahibine ve çalışanlara teşekkür etti. Denetimlerde okul için alışveriş yapan tüketicileri ürün satın alırken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması öncesinde, ülke çapında kırtasiye ve ofis malzemeleri denetimlerinin tüm il sınırlarında arttırıldığını belirten Dizerkonca, okul kıyafetleri ve kırtasiye malzemelerinin sağlık açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Dizerkonca, ayrıca ürünlerde fiyatlar, kadmiyum, azoboyar, benzen ve kurşun gibi kansorejen kimyasal maddelerin kullanılıp kullanılmadığını, sıkı bir şekilde denetlediklerini kaydetti.