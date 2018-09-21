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Babanın engelli oğluna dayak görüntüleri sosyal medyada olay oldu

'nun ilçesinde engelli ve tekerlekli sandalyeye mahkum bir gencin babası tarafından ayakkabı ile dövüldüğü görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 11:03
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İddiaya göre, ilçenin Şahincili Mahallesi'nde engelli olan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan oğlunun para istemesine sinirlenen baba, evin önünde ayağındaki ayakkabıyı çıkarıp olanca gücüyle oğlunu dövdü. Babanın engelli oğlunu acımasızca dövdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyadan paylaşıldı.


Görüntülerde, yediği dayak sebebiyle tekerlekli sandalyesinden düştüğü gözlenen oğlunu dövmeye devam eden babaya bir vatandaş engel olmaya çalışıyor. Engelli oğlunun ise bağırdığı ve babasının ayakkabını alarak kendisine attığı görülüyor. Görüntüyü izleyenler ise oğlunu ayakkabı ile döven babaya tepki gösterdi. Polisin, ayakkabı ile oğlunu döven babayı gözaltına aldığı öğrenildi.

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Babanın engelli oğluna dayak görüntüleri sosyal medyada olay oldu
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