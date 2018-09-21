Balın faydaları saymakla bitmiyor

ABD'de bulunan ve bal
üretimiyle geçimini sağlayan Clay County'deki arı bakıcıları, "sıvı altın" balın faydalarını anlattıkları bir araştırma yayımladı. Balın antioksidan etki yaptığını ve 300 farklı bal çeşidinin her birinin vücuda farklı biçimlerde koruma sağladığını kaydeden üreticiler, balın aynı zamanda iltihapları engelleyici özelliğine vurgu yaptı. Üreticiler, binlerce yıldır tıbbi amaçlarla da kullanılan balın antimikrobik özelliğini de mikropların asidik ortamda hayatta kalamamasına bağladı. Balın polen gibi allerjenlerin vücutta oluşturduğu reaksiyonlara da iyi geldiğini kaydetti. DIŞ HABERLER