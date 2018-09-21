DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM 2018 DGS DGS boş kontenjan sayısı

Ne zaman açıklanacağı merakla beklenen DGS sonuçları 20 Eylül'de ilan edildi. Sonuçların açıklanmasının ardından herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler, DGS ek tercihleri hakkında sorgulamalara başladı.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Herhangi bir programa yerleşemeyen binlerce aday, boş kontenjanların neler olduğu ve ek tercih işleminin yapılacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM, 2018 DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna ilişkin resmi bir açıklama paylaşmadı. Dikey Geçiş Sınavı ek tercihler hakkında yeni bir gelişme olduğu taktirde her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'den detayları bulabilirsiniz.

DGS BOŞ KONTENJANLAR

ÖSYM'nin DGS tercihlerini açıklamasıyla birlikte yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ile en küçük ve en büyük puanlar da kurum tarafından yayınlandı. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı boş kontenjan sayısı...

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