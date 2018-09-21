‘Doğum günü yaklaştı ne olur kızımı bırakın’

Kars
'ta kaybolan Sedanur'u arama çalışmaları sürerken, gözaltına alınan cezaevi firarisi komşusu Ertan Bozkurt, tutuklandı. Sedanur'un annesi ise 27'sinde doğum günü
var, ne olur kızımı bırakın" dedi.
Kars'ta geçen pazar günü kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i arama çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında Sedanur'u son gören komşusu Ertan Bozkurt ise tutuklandı. Yarı açık cezaevinden kaçan ve 2 gün süren ifadesinin ardından Kağızman Adliyesine çıkarılan Ertan Bozkurt, "Evrakta sahtecilik" ve "firar" suçlarından cezaevine gönderildi. Ertan Bozkurt'un Ankara Sincan'da yaşadığı, orada kendisini Muhammet olarak tanıttığı, ağabeyinin kimliği ile dolaştığı ve 2 hafta önce köye geldiği belirlendi. Bozkurt'un, ATV'de yayınlanan Müge Anlı
ile Tatlı Sert" programında telefon bağlantısıyla anlattıklarıyla, jandarmadaki ifadesinin çeliştiği öğrenildi.
Umutla kızından iyi bir haber bekleyen anne Handan Güzel ise, "Kızımın 27'sinde doğum günü. Ne olur kızımı bırakın, doğum gününü kutlayalım. 28'inde de doktor kontrolü var. Lütfen çocuğumu getirsinler kimseden şikâyetçi olmayacağız. Kızımın sonu Leyla gibi olmasın" dedi. Öte yandan köyde ve çevresinde yapılan aramalara, jandarmanın iz takip köpeği "Atak", arama kurtarma köpeği "Gazel", polisin kadavra arama köpeği "Obert" ve iz takip köpeği "Calisto" da katılıyor. AFAD ve UMKE ekipleri de köyün yakınında bulunan sazlık alanda iş makinesi ve traktörlerin desteğiyle arama yapıyor. Jandarma ekipleri de sağlığı drone ile yukarıdan tarıyor. Çalışmalara, köy korucuları, çevre köylerden gelen vatandaşlar da katılıyor. Bedir ALTUNOK/
KARS