Halkalı’da Aşura matemi

İstanbul
Halkalı'da Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİ- DER) tarafından 'Evrensel Aşura
Matem Merasimi' düzenlendi. Hz Muhammad'in torunu Hz. Hüseyin
ve beraberindeki 71 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin 1379. yıl dönümü nedeniyle Halkalı Yahya Kemal Kültür Merkezi'nde ve meydanda düzenlenen merasime binlerce vatandaş katıldı. Caferi liderlerinden Selahattin Özgündüz yaptığı konuşmada, "Allah bize Hüseyin'e ağlamanın yanı sıra Hüseyin'i anlamayı nasip etsin" dedi. Matem töreni, binlerce kişinin sine vuruşlarının ardından 'Masumluğun galibiyeti' adlı tiyatro gösterisiyle sona erdi. Muharrem ayının 10. Günü İstanbul'un birçok noktasında aşure dağıtımı yapıldı. Fatih Belediyesi ve Malatya Pazarı işbirliğinde tarihi Mısır Çarşısı'nda bu yıl 22. düzenlenen programda 13 bin vatandaşa aşure dağıtıldı. Süleymaniye Camisi'nin restorasyonu sırasında bulunan Mimar Sinan'ın kaybolmuş vakfiyesindeki vasiyeti üzerine de, Gürsoy Vakfı'nca kazanlarda pişirilen aşure dağıtıldı.