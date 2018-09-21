Hasta köpeği tedavi ettirmek için sırtında taşıyan genç konuştu “Baktım gidecek gibi değil, kaldırdım sırtımda taşıdım"

Olay, Kocaeli'nin Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta hareketsiz yatan bir sokak köpeğini gören Ahmet Can Derneklioğlu, hayvanın yanına yaklaştı. Hayvanın hareket edemeyecek kadar hasta olduğunu gören genç, sırtına aldığı köpeği tedavi ettirmek için 500 metre taşıyarak veterinere götürdü. Sırtında köpekle, yürüyen genci gören bir motosiklet sürücüsünün çektiği görüntüler ise sosyal meydana büyük beğeni kazandı.



Köpeğin tedavisi için okul harçlığından veriyor

Bu yıl Kocaeli Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünü kazanan ve okul harçlığı için yevmiyeyle gümrükte çalıştığını anlatan Dernekçioğlu, kazandığını paranın bir miktarını da köpeğin bakımına harcıyor. Veteriner tarafından yaklaşık 10 gündür aç kaldığı ve akciğer enfeksiyorunu teşhisi koyulan köpek, 8 günlük iğne tedavisi sonrasında iyileşmesi bekleniyor.



Yürüyemediğini görünce hiç düşünmeden sırtında taşıdı

Köpeği tedavi ettirmek için hiç düşünmeden sırtına aldığını söyleyen Ahmet Can Derneklioğlu, "Günüm bu hayvanlara yardım ederek geçiyor. Bu çevre komple hayvanseveriz. Bu hayvan biraz zor durumdaydı. Bunu sahilin oraya doğru gidiyordum, baktım bir köşede yatıyor. Kemikleri görünüyor biraz sıkıntılı. Baktım gidecek gibi değil. Kaldırdım sırtımda taşırken, buralara doğru yaklaşırken bir motorcu abimiz beni çekti. Sahilden buraya kadar taşıdım, buradan da veterinere götürdüm" dedi.



"Bayağı yoruldum ama olsun"

Veterinerde tedavi sürecinden bahseden Ahmet Can, "Önce muayene etti, teşhisi koyduktan sonra ilaç yazdı, iğne şeklinde. Saat 4'te vurmamız gerektiğini söyledi. Kendisi vurduktan sonra arabayla bir yere kadar getirdik, oradan da buraya kadar tekrar taşıdım. Bayağı yoruldum ama olsun" diye konuştu.



Sosyal medyada yazılanlar beni gururlandırdı

Sosyal medyadaki yorumlardan dolayı mutlu olduğunu ifade eden hayvansever Dernekçioğlu, "Çok olumlu şeyler yazmışlar sağ olsunlar. Beni de mutlu ediyor bu. İnsanı gururlandırıyor tabi. Şimdi iyileştiriyoruz. İğnesini vuruyorum, yemeğini veriyorum, yürüyemediği için gezdiriyorum, taşıyoruz. Günün bir kısmını bununla harcıyorum. Etle beslemem gerekiyor çünkü protein ve yağa ihtiyacı var. Kasları malum zayıf, gelişmesi gerekiyor. Veteriner de öyle söyleyince et, yumurta, makarna veriyorum kilo yapsın diye. Çevredekiler de yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.



Herkese örnek olsun

Çevredeki vatandaşlar ise Ahmet Can'ın yaptığı davranışı takdir ettikleri, herkese örnek olması gerektiğini ifade ederek, kendilerinin de ellerinden geldiğince yardımcı olduklarını söylediler.