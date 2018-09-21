İki ölüm 10 hayat

Trafik kazası kurbanı iki gencin organları, 10 hastaya hayat verecek... İstanbul'dan gezmek için Samsun
'a gelen 23 yaşındaki Güney Dağaşan'ın kullandığı panelvan araç, Sinop karayolu üzerindeki Taflan mevkiinde kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan arkadaşları Merve Buldan (19) ve Hande Kalkan (21) Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ancak Güney Dağaşan, 3 gün sürdürebildiği yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti. Acılı anne Seda Buldan, dört çocuğunun en küçüğü olan ve bir yıl önce askerden gelen oğlunun organlarını bağışladı. Güney'in organlarından kalbi İzmir'de, karaciğeri İstanbul'da, iki böbreği ve korneaları da Samsun'da organ nakli bekleyen 6 hastaya umut oldu. Gözyaşları içinde oğlunun oranlarını nasıl bağışladığını anlatan anne Seda Buldan, "Tek amacım yaşadığım acıyı kimsenin yaşamaması. Bir evladımı kaybettim ama 4 tane evladım oldu diye düşünüyorum" dedi. Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi'ne (ÇOMÜ) kayıt yaptırıp, yaşadığı İstanbul'a dönerken trafik kazasında yaralanan, tedavi gördüğü hastanede bir gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Şirvan Yahşi'nin (19), bağışlanan kalbi, karaciğeri ve 2 böbreği ise 4 hastaya umut oldu. Önceki gün sabaha karşı Çanakkale'ye gelen ekip, Şirvan Yahşi'nin kalp, karaciğer ve 2 böbreğini yapılan operasyonla aldı. Kalp, İstanbul Kartal Koşuyolu Hastanesi'ne, karaciğer Şişli Florence Nightingale Hastanesi'ne, böbrekler ise Gaziosmanpaşa 100. Yıl Üniversite Hastanesi ile Bursa
Uludağ Hastanesi'ne götürüldü.