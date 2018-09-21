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İki ölüm 10 hayat Trafik kazasında ölen Güney’in organları 6 kişiye hayat verirken, beyin ölümü gerçekleşen Şirvan’ın kalbi, karaciğeri ve 2 böbreği, 4 hasta için umut oldu