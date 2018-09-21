Tartışmanın büyümesi üzerine kadın sürücü yanında bulunan arkadaşı ile birlikte aşağıya inerek erkek sürücü ve arkadaşının üzerine yürüdü.

İstanbul'da kadın ve erkek sürücülerin zincirli yol verme kavgası kamerada

KADIN SÜRÜCÜ ZİNCİRLE SALDIRDI

Esenyurt'ta yol vermeyen sürücü ile kadınlar arasında çıkan kavgada ilginç anlar yaşandı. Araçtan inen kadın sürücü elindeki zincirle erkek sürücüyü darp etti.

KADIN VE ERKEK SÜRÜCÜLERİN KAVGA ANLARI KAMERADA

Kadın sürücünün erkek sürücüyü zincirle darp etmesi ve boğuşma anları saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, kadın sürücünün zincirle saldırdığı, yanındaki arkadaşının ise erkekle boğuştuğu, sonrasında ise hızını alamayarak erkek sürücüye saldırdığı görülüyor.