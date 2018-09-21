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Kadın ve erkek sürücülerin zincirli yol verme kavgası

'ta kadın ve erkek sürücüler arasında yol verme yüzünden kavga çıktı. Kadın sürücünün elindeki zincirle erkek sürücüyü darp etmesi ve boğuşma anları kameraya yansıdı. Esenyurt'ta iki araç aynı anda yola girmeye çalıştığı sırada burun buruna gelince olanlar oldu. Yol verme yüzünden kadın ve erkek sürücü arasında tartışma çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 10:22
Kadın ve erkek sürücülerin zincirli yol verme kavgası

Tartışmanın büyümesi üzerine kadın sürücü yanında bulunan arkadaşı ile birlikte aşağıya inerek erkek sürücü ve arkadaşının üzerine yürüdü.

İstanbul'da kadın ve erkek sürücülerin zincirli yol verme kavgası kamerada

KADIN SÜRÜCÜ ZİNCİRLE SALDIRDI

'ta yol vermeyen sürücü ile kadınlar arasında çıkan kavgada ilginç anlar yaşandı. Araçtan inen kadın sürücü elindeki zincirle erkek sürücüyü darp etti.

KADIN VE ERKEK SÜRÜCÜLERİN KAVGA ANLARI KAMERADA

Kadın sürücünün erkek sürücüyü zincirle darp etmesi ve boğuşma anları saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, kadın sürücünün zincirle saldırdığı, yanındaki arkadaşının ise erkekle boğuştuğu, sonrasında ise hızını alamayarak erkek sürücüye saldırdığı görülüyor.

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Kadın ve erkek sürücülerin zincirli yol verme kavgası
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