Sazlık alan didik didik edildi, Sedanur'a yine de ulaşılamadı

Paslı köyünde 6 gün önce meyve toplamaya çıkan Abdullah ve Handan Güzel çiftinin kaybolan kızları Sedanur Güzel'i (9) bulmak için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Paslı köyüne 4 kilometre uzaklıkta bulunan sazlık alan, baştan aşağı didik didik arandı. İş makinelerinin de desteğiyle yürütülen çalışmalar geç saatlerde tamamlandı. Sazlık alandaki çalışmaları Kaymakam Ercan Öter ve Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız da takip etti.

Sedanur'u arama çalışmalarını yakından takip eden Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, "Bu bir an evvel sonuçlanması gereken bir konuydu. Sazlık çok önemliydi. Şüphe üzerine burayı da sonuçlandırdılar arkadaşlarımız, inşallah temennimiz bu yavrumuzun sağ salim bir an evvel bulunup ailesine teslim olması. Türkiye'nin gündemine oturmuş bir konu. Bizim yörede bu gibi şeyler yaşanmaması gerekiyor" dedi.

Arama çalışmalarına, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve UMKE ekipleri ile vatandaşlar katıldı. Ekipler sazlık alanda sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlattı. Aramanın ardından traktörle sazlığın bir kısmı biçildi. Traktörün giremediği alanlarda ise iş makineleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmalardan yine sonuç alınamadı.



"Anne ve babası bir televizyon programına katıldığı için köyde bulunmuyor



Paslı köyünde 6 gün önce kaybolan Sedanur Güzel'in annesi Handan ve babası Abdullah Güzel, bir televizyon programına katıldığı için köyde bulunmuyor. Köylüler anne ve babanın da bir an evvel köye gelerek arama çalışmalarına eşlik etmesi ve güvenlik güçlerine yardımcı olmasını bekliyor.



"EKİPLER KUYU İPLE İNDİ"



Paslı köyü üzerinde bulunan yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya AFAD ve UMKE ekipleri girdi. İp yardımıyla girilen kuyuda küçük kız arandı. Ekipler ip sarkıtarak indikleri kuyudan çıkarken baya zorlanırken, kuyuda da yapılan aramada herhangi bir ize rastlanılmadı.