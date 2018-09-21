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’tan ’ya ziyaret

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Tunus’tan Turkuvaz Medya’ya ziyaret
'tan gelen gazetecilerden oluşan ekip Grubu'nu ziyaret etti. Toplantıya SABAH gazetesi köşe yazarı Hilal Kaplan ile aNews ve editörleri de katıldı. Tunuslu konuklar SABAH ve Daily Sabah gazetelerini inceledi. toplantıda gazeteciler ile ilgili merak ettiklerini sordu. Türkiye'deki gelişmeleri, haberleri ilgiyle takip ettiklerini belirten gazeteciler, Tunus'ta Türkiye ile ilgili yayın yapan gazete ve televizyon ihtiyacına dikkat çekti.

Derviş UĞURLU-Hatice ÇİNAR
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Tunus’tan Turkuvaz Medya’ya ziyaret
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