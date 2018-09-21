Tunus’tan Turkuvaz Medya’ya ziyaret

Tunus
'tan gelen gazetecilerden oluşan ekip Turkuvaz Medya
Grubu'nu ziyaret etti. Toplantıya SABAH gazetesi köşe yazarı Hilal Kaplan ile aNews ve Daily Sabah
editörleri de katıldı. Tunuslu konuklar SABAH ve Daily Sabah gazetelerini inceledi. toplantıda gazeteciler Türkiye
ile ilgili merak ettiklerini sordu. Türkiye'deki gelişmeleri, haberleri ilgiyle takip ettiklerini belirten gazeteciler, Tunus'ta Türkiye ile ilgili yayın yapan gazete ve televizyon ihtiyacına dikkat çekti. Derviş UĞURLU
-Hatice ÇİNAR