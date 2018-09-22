Akfen'in Van'daki güneş santrali elektrik üretimine başladı

Şirketten yapılan açıklamada, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin, Türkiye'nin 5 bölgesinde 327 megavat kapasiteli ve 530 milyon dolar yatırım değeri bulunan 13 yenilenebilir enerji santralinin yapımına hız verdiği anımsatıldı.

Bu kapsamda eylül ayı sonunda kabulleri yapılan ve yatırım değeri 44 milyon dolar olan Van'ın Edremit ilçesindeki Omicron Ercis ve Omicron Engil güneş santrallerinde elektrik üretiminin başladığı bildirilen açıklamada, santrallerin toplam kapasitesinin 20 megavat gücünde olduğu belirtildi.

Açıklamada, santrallerin üretilen enerjiyi ulusal elektrik ağı üzerinden Türkiye'ye ulaştırarak 80 bin kişinin enerji ihtiyacını karşılayacağı kaydedildi.

Şirketin Van'da yapımına başlayacağı ve 10 megavat gücünde olacak üçüncü güneş enerjisi santrali PSI Engil'in de gelecek yıl devreye alınacağı ifade edilen açıklamada, santrallerin Van Gölü'nün yanındaki 600 dönümlük arazi üzerinde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, yıllık 60 milyon kilovatsaat elektrik üretmesi beklenen santrallerin 25 bin 804 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salınımını engelleyeceğine işaret edildi.

Şirketin Van'daki üç santralinin de devreye girmesiyle yatırım tutarının 66 milyon dolar olacağı belirtilen açıklamada, bu santrallerin 120 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılanabileceği vurgulandı.