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Babasını öldürüp kamyonet kasasına sakladı

Aksaray’da batağına saplanan Aziz C., bunu öğrenen babası Ali C. ile tartıştı. Babasını tüfekle öldüren cani evlat, cesedi kamyonet kasasına sakladı

Giriş Tarihi: 22.9.2018
Babasını öldürüp kamyonet kasasına sakladı
Aksaray'ın Bağlıkaya beldesinde yüklü miktarda borcu olduğu iddia edilen Aziz C. (30), babası Ali C. (50) ile bu nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Aziz C. evde bulunan av tüfeğini alarak kız kardeşi Rukiye C.'nin (28) gözleri önünde babasının başına ateş etti. Ali C. olay yerinde hayatını kaybederken, Aziz C. babasının cansız bedenini kız kardeşini de tehdit ederek bahçede bulunan kamyonetin kasasına sakladı. Gün içerisinde Ali C.'yi göremeyen yakınları ise yaptıkları aramadan sonuç alamadı. Aile fertleri, akşam saatlerinde kamyonetin kasasına malzeme yüklemek isterken Ali C.'nin kanlar içindeki cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali C.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ortaya çıkması üzerine Rukiye C., babasını ağabeyinin öldürdüğünü ve kendisini de ölümle tehdit ettiğini söyledi. Aziz C. ile Rukiye C. jandarma tarafından gözaltına alındı. Ali C.'nin cesedi ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Babasını öldürüp kamyonet kasasına sakladı
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