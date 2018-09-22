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‘Can olmak’ ’ın vasiyetiydi

Üniversite kaydına giderken kazada ölen ve organları bağışlanan Yahşi’nin babası konuştu: Bana bir şey olursa organlarımı bağışlayın, toprakta çürüyeceğine başkalarına can olsun derdi...

GÜL KİREKLO Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018
‘Can olmak’ Şirvan’ın vasiyetiydi
Üniversite sınavında kazandığı Onsekiz Mart Üniversitesi'ne (ÇOMÜ) kayıt yaptırmak için giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden, 19 yaşındaki Yahşi'nin ailesi, 'dan 'a göç etmiş. Baba Güven Yahşi tekstil işiyle uğraşıyor. Büyük kızı Elvan 22 yaşında sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdi. En küçük çocuğu 10 yaşındaki Eren, ilkokul öğrencisi. Ortanca kızı Şirvan ise üniversite sınavına girerek, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne (ÇOMÜ) İş Sağlığı Güvenliği bölümünü kazanmıştı. Kızının can verdiği kazada aracı kullanan baba Yahşi o acı günü şöyle anlattı: "Annesi, kardeşi, dayısı, yengesi kayıt için Çanakkale'ye gidiyorduk. Şirvan "Baba 26 dakika sonra üniversitedeyiz' dedi son kez. İşte o anda ne olduysa oldu. Kazada hepimiz yaralandık. Annesinin burnu kırıldı. Hepsinden önemlisi canımızı kaybettik." Şirvan'ın kalbi, karaciğeri ve 2 böbreğini bağışlama kararlarını da anlatan baba Yahşi, "Şirvan 'Bana bir şey olursa organlarımı bağışlayın' diyordu. Toprakta çürüyeceğine başkalarına can olsun diye söylerdi. Biz de kızımın vasiyetini yerine getirdik. Çok paylaşımcıydı. Şimdi organları başka hayatlara hayat verdi" dedi. Taziye ziyaretine gelenlerin, Şirvan'ın Çanakkale'ye kayıt için yola çıkmadan önce kendilerini arayıp vedalaştığını anlattıklarına dikkat çeken Yahşi "Sanki helallik istemiş" dedi.
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‘Can olmak’ Şirvan’ın vasiyetiydi
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