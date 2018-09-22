Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı: İntihar hakkında çıkan haberler asılsızdır

Olay, perşembe günü sabah saatlerinde, Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Banyoya giren İsmail Devrim, kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Bir süre sonra yakınları kapıyı zorlayarak içeri girdiklerinde İsmail D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail Devrim'in cenazesi, morga kaldırıldı. İsmail Devrim'in, bir fabrikada çalışırken geçen ay motosikletten düşmesi sonucu sağ kolundan yaralandığı, ardından işsiz kaldığı öğrenildi.

Diğer taraftan, İsmail D.'nin liseye giden oğlunun, okulun istediği pantolonu olmadığı için derse alınmayarak eve gönderilmesi nedeniyle bunalıma girerek intihar ettiği iddia edildi. Ancak başsavcılık yaptığı yazılı açıklamayla söz konusu haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Başsavcılık açıklamasında İsmail Devrim'in intiharı ve iddialarla ilgili şöyle denildi:

"21.09.2018 tarihinde bazı internet haber sitelerinde "Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, oğluna okulun istediği pantolonu alamayan baba İsmail Devrim, kendisini banyoda iple asarak yaşamına son verdi" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmaması sebebiyle bu açıklamayı yapma zaruriyeti hasıl olmuştur.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca, 20 Eylül 2018 tarihinde evinde kendini asmak suretiyle intihar eden İsmail Devrim hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; İsmail Devrim'in 23 Ağustos 2018 tarihinde trafik kazası geçirdiği, yaralandığı için çalışamaması nedeniyle bunalıma girdiği anlaşılmıştır.

Habere konu kişinin herhangi bir borcunun bulunmadığı, oturduğu evin kendisine ait olduğu, ailesiyle bir geçimsizliğinin olmadığı ve Dilovası ilçesinde bir şirkette çalıştığı tespit edilmiştir. Haberlerde belirtildiği gibi oğlunun okul pantolonunu alamaması söz konusu değildir. Bu yönde çıkan haberler asılsızdır. Soruşturma halen devam etmektedir. Gerek duyulması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."