Almanya'da emekli oldu; 48 yıl sonra yakayı ele verdi

Akçaabat ilçesi Kaleönü Mahallesi'nde oturan Musa K. ile kuzeni Veysel K., 1970 yılında Almanya 'ya işçi gitmek için başvuruda bulundu. Veysel K.'nin başvurusu onaylandı, Musa K.'ninki ise reddedildi. İddiaya göre, o dönem hastalanan kuzeni ile anlaşan Musa K., Veysel K.'nin pasaportuna kendi fotoğrafını yapıştırarak Almanya'ya gitti. Almanya'da bir fabrikada işe giren Musa K., yıllarca Türkiye'ye gelip gitti, ancak pasaportundaki sahtecilik fark edilmedi. Almanya'da emekli olan Musa K., 15 yıl önce yurda kesin dönüş yaparak memleketine yerleşti.

YENİ PASAPORT BAŞVURUSU YAPINCA

3 yıl önce Almanya'ya yakınlarını ziyarete gitmek isteyen Musa K., kuzeni Veysel K. adına yeni pasaport başvurusunda bulundu. Veysel K. adına onaylanan pasaportun teslimi için haber bekleyen Musa K. yerine, kargo yetkilileri Veysel K.'nin torunu Mustafa K.'ye ulaştı. Mustafa K.'nin kargo personeline dedesinin pasaport başvurusu olmadığını söylemesi üzerine durum polise bildirildi. Yapılan incelemede, pasaporttaki kimlik bilgilerinin Veysel K.'ye, fotoğrafın ise Musa K.'ye ait olduğu anlaşıldı ve 48 yıllık sahtecilik ortaya çıkarıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Musa K., Veysel K. ve torunu Mustafa K.'nin ifadelerine başvuruldu. Musa K. ifadesinde, "Veysel ile Almanya'ya gitmek üzere müracaatta bulunduk. Bana çıkmadı, ona izin çıktı. Veysel o dönemde hasta olduğundan Almanya'ya gitmedi. Bunun üzerine konuştuk ve Almanya'ya gitmem için anlaştık. Pasaport çıkarttım ve Almanya'ya gittim. Almanya'da Veysel K. ismiyle çalıştım ve emekli oldum. Emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndüm. Almanya'ya gitmek üzere yeniden başvuruda bulundum. Pasaport gelmiş teslim için, Mustafa K.'yi aramışlar, o da pasaportun dedesi Veysel K.'ye fakat resmin de bana ait olduğunu söylemiş" dedi. Musa K. hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan dava açıldı.

TORUN: ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ

Veysel K.'nin torunu Mustafa K. ise dedesi ve Musa K.'nin yıllar önce Almanya'ya gitmek için girişimlerde bulunduklarını belirterek, "Dedem kaldı, Musa K. gitti. Yıllar sonra Musa K. emekli olarak yurt dışından döndü. Yaklaşık 3 yıl önce postaneden aradılar 'Veysel K.'nin pasaportu çıkmış, gel, al' dediler. Ben şaşırdım. Dedeme yıllardır ben bakıyorum, yataktan zor kalkıyor, böyle bir başvuruda bulunmadı. Pasaportta yazan bilgiler dedeme ait ama fotoğraf değil. Olay buradan çıktı. Olan olmuş. Biz kimseden şikâyetçi değiliz. Adam gitmiş o kadar çalışmış, emekli olmuş" diye konuştu.