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'da dehşet! Tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu

’nın Kaş ilçesinde bir parktaki tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış erkek cesedi bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018 16:58 Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 17:03
Antalya'da dehşet! Tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu

Olay, Kalkan Mahallesi Kışla mevkiindeki bir parkta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parktaki tuvaletin çatısında hareketsiz bir şahsın yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, üzerinden isimli kimlik çıkan şahsın öldüğünü belirledi.

Elleri ve yüzünde aşırı derecede yanıklar olduğu gözlenen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzeAntalyalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kumluca ilçesinde yaşayan Onur Torunoğlu'nun eşi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Antalya'da dehşet! Tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu
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