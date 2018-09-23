İki kardeş arasında çıkan park kavgasında anne öldü

İzmir'de, üzerine oğlunun minibüsle çarptığı motosiklet devrilen kadın can verdi. Karabağlar ilçesinde dün meydana gelen olayda Ali Ç., minibüsüyle Bahriye Üçok Mahallesi'ndeki annesi Satı Ç.'yi ziyarete gitti. Evin önünde aralarında husumet bulunan kardeşi Musa Ç. ile karşılaşan Ali Ç., motosikletini çekmesini, kendi aracını park edeceğini söyledi. 2 kardeş arasında çıkan kavga
sırasında Ali Ç. sinirlendi ve minibüsle motosiklete çarptı. Motosiklet, kavgayı ayırmak isteyen anne Satı Ç.'nin (87) üzerine devrildi. Motosikletin altından ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ali Ç., gözaltına alındı.