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İki kardeş arasında çıkan park sında anne öldü

Giriş Tarihi: 23.9.2018
İzmir'de, üzerine oğlunun minibüsle çarptığı motosiklet devrilen kadın can verdi. Karabağlar ilçesinde dün meydana gelen olayda Ali Ç., minibüsüyle Bahriye Üçok Mahallesi'ndeki annesi Satı Ç.'yi ziyarete gitti. Evin önünde aralarında husumet bulunan kardeşi Musa Ç. ile karşılaşan Ali Ç., motosikletini çekmesini, kendi aracını park edeceğini söyledi. 2 kardeş arasında çıkan sırasında Ali Ç. sinirlendi ve minibüsle motosiklete çarptı. Motosiklet, kavgayı ayırmak isteyen anne Satı Ç.'nin (87) üzerine devrildi. Motosikletin altından ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ali Ç., gözaltına alındı.
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İki kardeş arasında çıkan park kavgasında anne öldü
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