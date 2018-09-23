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Valisi: Sedanur ile ilgili otopsi haberleri doğru değil

Valisi Rahmi Doğan, kaybolduktan sonra ölü bulunan Sedanur'la ilgili çıkan otopsi haberlerini yalanladı...

AA DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018 14:58 Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 15:07
Kars Valisi: Sedanur ile ilgili otopsi haberleri doğru değil

Valisi Rahmi Doğan: "(9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölü bulunması) Sedanur kızımızla ilgili basında çıkan otopsi sonuçları açıklandı bilgisi doğru değildir."

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Kars Valisi: Sedanur ile ilgili otopsi haberleri doğru değil
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