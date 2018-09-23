Mahalleliye yakalanan hırsız karakola sığınmak zorunda kaldı
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evden hırsızlık girişiminde bulunduğu öne sürülen Birhan Girgin, vatandaşlar tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Tepkili halktan korkan Girgin, sığındığı polis merkezinde gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 23.9.2018 11:18Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 11:22
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evden hırsızlık girişiminde bulunduğu öne sürülen Birhan Girgin, vatandaşlar tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Tepkili halktan korkan Girgin, sığındığı polis merkezinde gözaltına alındı.