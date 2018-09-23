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Mahalleliye yakalanan karakola sığınmak zorunda kaldı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evden lık girişiminde bulunduğu öne sürülen Birhan Girgin, vatandaşlar tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Tepkili halktan korkan Girgin, sığındığı polis merkezinde gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018 11:18 Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 11:22
Mahalleliye yakalanan hırsız karakola sığınmak zorunda kaldı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evden lık girişiminde bulunduğu öne sürülen Birhan Girgin, vatandaşlar tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Tepkili halktan korkan Girgin, sığındığı polis merkezinde gözaltına alındı.

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Mahalleliye yakalanan hırsız karakola sığınmak zorunda kaldı
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