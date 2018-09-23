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Öğrenci midibüsü devrildi: 2 ölü 15 yaralı

için ’a hareket eden öğrenci midibüsü, Gebze’de lastiği patlayınca kontrolden çıkarak devrildi. öğretmen ve öğrenci 2 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı

ABBAS ÇAKAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018
Öğrenci midibüsü devrildi: 2 ölü 15 yaralı
'dan 'i izlemek üzere 'a yola çıkan Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği üyelerini ve öğretmenleri taşıyan 68 S 0462 plakalı servis midibüsü, otoyolu Şirinyalı mevkisinde sağ ön lastiğinin patlaması sonu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. öğrencilerden 13 yaşındaki Necati Enes S. olay yerinde yaşamını yitirdi. ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan öğretmen olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Tufan B. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada aralarında şoförün de bulunduğu 15 kişi Gebze Fatih, Derince Eğitim ve Araştırma ile Körfez Devlet Hastanelerine sevk edildi. 3 kişinin yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle yol İstanbul istikametine bir süre trafiğe kapandı. Polis kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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Öğrenci midibüsü devrildi: 2 ölü 15 yaralı
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