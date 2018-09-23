Öğrenci midibüsü devrildi: 2 ölü 15 yaralı

Aksaray
'dan Teknofest
'i izlemek üzere İstanbul
'a yola çıkan Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği üyelerini ve öğretmenleri taşıyan 68 S 0462 plakalı servis midibüsü, Tem
otoyolu Şirinyalı mevkisinde sağ ön lastiğinin patlaması sonu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada
öğrencilerden 13 yaşındaki Necati Enes S. olay yerinde yaşamını yitirdi. Derince Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan
yaralılardan öğretmen olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Tufan B. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada aralarında şoförün de bulunduğu 15 kişi Gebze Fatih, Derince Eğitim ve Araştırma ile Körfez Devlet Hastanelerine sevk edildi. 3 kişinin yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle yol İstanbul istikametine bir süre trafiğe kapandı. Polis kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.