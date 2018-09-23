Sedanur’dan acı haber

Kars
'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde, 16 Eylül'de arkadaşlarıyla oynarken kaybolan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Sedanur Güzel
'den acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni, köye bir kilometre mesafede üzeri taşlarla örtülü şekilde hayvan leşinin yanında bulundu. Talihsiz kızın cesedini dün sabah 08.00 sularında aramalara gece de devam eden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri buldu. Sedanur Güzel'in cesedinin jandarma iz takip köpeği "Atak"ın desteğiyle bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, üzeri taşlarla örtülü şekilde bulduğu cesedin etrafı güvenlik önlemi aldıktan sonra savcılığa bilgi verdi. Olay yerine gelen savcının gözetimi altında alınan Sedanur'un cansız bedeni cinsel istismar
olup olmadığının tespiti için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 'TAŞLARLA KAPLIYDI'
Sedanur'un bulunması için günlerdir AFAD
, UMKE ve JAK ekipleriyle aramalara köylülerin de katıldığını belirten Paslı Köyü Muhtarı Şinasi Aydın, "Çay kenarı diye bildiğimiz bölgede bulundu. Köyün içinde ve etrafında aranmadık, bakılmadık yer bırakmamıştık. Çayın aktığı derenin her iki tarafında da köylülerimiz ve yardım ekiplerimizle aramalar yaptık. Cesedin üzeri büyük taşlarla kapatılmış şekilde bulundu. Sonradan getirilip koyulmuş olabilir" diye konuştu. 'İZ BIRAKMIŞTIR'
SABAH'a konuşan Kars Valisi Rahmi Doğan, "Sedanur'un öldürüldüğü kesin. Tutuklu kişinin bazı sabıkaları var. Daha önceden almış olduğu cezalar var. Olayla bağlantılı kısımları da olduğu için mahkeme tarafından tutuklandı. Bu işi yapan mutlaka bir iz bırakmıştır diye düşünüyorum. Gereği yapılacaktır" diye konuştu. Sedanur'un cesedinin bulunduğu bölgenin çalılık ve kayalık alan olduğunu aktaran Vali Doğan, "Köye 1 kilometre mesafede bir yer. Köy hem çok çalılık hem de kayalık bir alan. Bu civarda daha önce arama yapılmıştı. Ceset sonradan mı getirilip oraya konuldu, arkadaşlar inceliyor. Köyde jandarma karakolumuz mevcut. Sedanur'un evi ile jandarma karakolunun arasındaki mesafe 100 metre. Dolayısıyla olayın olduğu yerde çocuğun kaybolma ihtimali yok" dedi.
Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz ise yaptığı yazılı açıklamada "Olay yerinde elde edilen ilk bulgulara göre cesedin uzun süredir bulunduğu yerde gizlenmiş vaziyette ve üzerinde elbiselerinin olduğu görülmüştür. Sedanur'un cinsel istismara uğrayıp uğramadığı ve ölümünün nasıl ve ne zaman gerçekleştiği otopsi işleminden sonra anlaşılabilecektir" diye konuştu. TELEFONUNDA CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER
Köyden arkadaşlarıyla birlikte evlerine 200 metre mesafede oynarken kaybolan Sedanur soruşturmasında tutuklanan Ertan B.'nin cep telefonunda çok sayıda cinsel içerikli video ve fotoğraf çıktığı öğrenildi. Jandarmadaki ifadesinde çocukların yanına gittiğini itiraf eden Ertan B., aralarında bahçe duvarı olduğunu ve duvarı geçerek çocuklarla herhangi bir temas kurmadığını iddia etti. Ertan B. firardan dolayı arandığı için sahte kimlik kullandığını belirtmiş, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.