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Haberi: ile ilgili flaş gelişme! 'u kim öldürdü?

16 Eylül'de evinden çıkıp kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşıla  Güzel'den kahreden gelişmesi. Sedanur'un cansız bedeni bulunduktan sonra otopsi yapılmak üzere Erzurum'a gönderilmişti. Bugün cansız bedeni toprağa verilen Sedanur'un e kurban gittiği kesinleşen Sedanur'un ölüm nedeni, organlarından alınan örneklerle kesinleştirilecek. Peki 'in katili kim?

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018 18:42 Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 19:09
Son Dakika Haberi: Sedanur Güzel ile ilgili flaş gelişme! Sedanur'u kim öldürdü?

'ın Kağızman ilçesindeki evlerinden 16 Eylül tarihinde meyve toplamak için çıkan ve bir daha kendinden haber alınamayan 9 yaşındaki 'in acı haberi olarak dün ajanslara düşmüş ve tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 'un ölümü ile ilgili gelen acı haber tüm vatandaşları derinden etkiledi. Cansız bedenine ulaşılan Sedanur'un naaşı köyün 1 kilometre altında üzeri taşlarla örtülü şekilde bulundu. Cenazenin etrafında inceleme yapan ekipler tüm delilleri toplarken en dikkat çeken detay ise Sedanur'un cezanesinin yanında bulunan parçalanmış valiz oldu. Sedanur Güzel'in otopsi raporunun açıklandığı ajanslar tarafından son dakika haberi olarak aktarılmış ve bulgusuna rastlandığı iddia edilmişti. Ancak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile bu haberler yalanlandı.

SEDANUR GÜZEL CİNAYETİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ!

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Son Dakika Haberi: Sedanur Güzel ile ilgili flaş gelişme! Sedanur'u kim öldürdü?
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