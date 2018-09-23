Son Dakika Haberi: Sedanur Güzel ile ilgili flaş gelişme! Sedanur'u kim öldürdü?

Kars'ın Kağızman ilçesindeki evlerinden 16 Eylül tarihinde meyve toplamak için çıkan ve bir daha kendinden haber alınamayan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in acı haberi son dakika olarak dün ajanslara düşmüş ve tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Sedanur'un ölümü ile ilgili gelen acı haber tüm vatandaşları derinden etkiledi. Cansız bedenine ulaşılan Sedanur'un naaşı köyün 1 kilometre altında üzeri taşlarla örtülü şekilde bulundu. Cenazenin etrafında inceleme yapan ekipler tüm delilleri toplarken en dikkat çeken detay ise Sedanur'un cezanesinin yanında bulunan parçalanmış valiz oldu. Sedanur Güzel'in otopsi raporunun açıklandığı ajanslar tarafından son dakika haberi olarak aktarılmış ve tecavüz bulgusuna rastlandığı iddia edilmişti. Ancak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile bu haberler yalanlandı.

SEDANUR GÜZEL CİNAYETİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ!