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TIR’ın ezdiği iki çocuk feci şekilde can verdi

Giriş Tarihi: 23.9.2018
TIR’ın ezdiği iki çocuk feci şekilde can verdi
'da, yokuş yukarı çıkamayan bisikletli iki gencin tutundukları TIR sonları oldu. TIR'ın manevra yapması nedeniyle aracın altında kalan iki genç, can verdi. Olay, eski yolu üzerinde yaşandı. Bisikletleri ile yokuşu çıkamayan 17 yaşlarındaki iki genç, yanlarından geçen TIR'ın arkasına tutundu. Gençleri fark etmeyen TIR şoförü, bir süre sonra manevra yapınca gençler bisikletleri ile birlikte ezildi. Ses üzerine duran şoför, aşağı inince gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, iki gencin de hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler morga kaldırıldı.
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TIR’ın ezdiği iki çocuk feci şekilde can verdi
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