56 yaşında üniversiteli oldu

SINAVLARI BAŞARIYLA GEÇTİ

Şerif Aslan, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve üniversiteler tarafından düzenlenen farklı özel yetenek sınavlarında başarı göstererek, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nün öğrencisi oldu. Fakülteye kaydını gerçekleştiren, ve öğrenim göreceği Karaağaç Yerleşkesi'ndeki fakülteyi gezen Aslan, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin düzenlediği yetenek sınavlarına geçtiğimiz yıl da girdiğini ifade belirterek, geçen yıl başarılı olamadığını ancak sınava bu yıl çok iyi hazırlanarak başarılı olduğunu söyledi. Ailesinin ve çevresinin desteğiyle başarıya ulaştığını söyleyen Şerif Aslan, şunları söyledi: