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56 yaşında üniversiteli oldu

İstanbul'da yaşayan ve özel sektörden emekli olan Şerif Aslan (56), Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne kayıt yaptırdı. Aslan, sanata ve resme yıllardır merakı olduğunu belirterek, "Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girmek ve kişisel çalışmalarıma akademik bir boyut kazandırmak gibi bir hayalim vardı. Hayallerimin ve ideallerimin peşinden gitmekten vazgeçmedim" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 15:39 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 15:40
56 yaşında üniversiteli oldu

SINAVLARI BAŞARIYLA GEÇTİ

Şerif Aslan, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve üniversiteler tarafından düzenlenen farklı özel yetenek sınavlarında başarı göstererek, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nün öğrencisi oldu. Fakülteye kaydını gerçekleştiren, ve öğrenim göreceği Karaağaç Yerleşkesi'ndeki fakülteyi gezen Aslan, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin düzenlediği yetenek sınavlarına geçtiğimiz yıl da girdiğini ifade belirterek, geçen yıl başarılı olamadığını ancak sınava bu yıl çok iyi hazırlanarak başarılı olduğunu söyledi. Ailesinin ve çevresinin desteğiyle başarıya ulaştığını söyleyen Şerif Aslan, şunları söyledi:

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56 yaşında üniversiteli oldu
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