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zanlısının evinde uçaksavar mermisi ele geçirildi

zanlısının evinde uçaksavar mermisi ele geçirildi. 'de aranan faili meçhul cinayet zanlısının evinde yapılan aramada uçaksavar mermisi ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 16:35 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 17:22
Cinayet zanlısının evinde uçaksavar mermisi ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile ilimiz genelinde 'faili meçhul lerin aydınlatılmasına' yönelik İl Jandarma Komutanlığı ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerimizce ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde, 2012 yılında Ortaköy Mahallesi'nde gerçekleşen faili meçhul cinayet olayının şüphelisi olarak aranan 2 şüpheli şahıs, ikametlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar ile yakalanmış olup, şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 25 adet fişek ve 1 adet uçaksavar mermisi ele geçirilmiştir" denildi. Açıklamada, şahısların çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı da kaydedildi.

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Cinayet zanlısının evinde uçaksavar mermisi ele geçirildi
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