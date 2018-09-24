Dualar Zeki Müren için

1996'da İzmir Fuarı'nda TRT için yapılan çekimler sırasında sahnede hayatını kaybeden Zeki Müren
, ölümünün 22'nci yıldönümünde Bodrum'da anıldı. Müren'in yaşadığı ve Kültür Bakanlığı
tarafından müze haline dönüştürülerek adının verildiği cadde üzerinde bulunan evinde mevlit okundu. Törene Müren'in hayranlarının yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz
, Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Tayfun Selçuk, Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Yaşar Bal, Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay da katıldı. Kaymakam Bekir Yılmaz "Zeki Müren, milletimizin sanat güneşi unvanı verdiği muhteşem bir sanatçı. Mal varlığının tamamını Mehmetçik Vakfımıza ve Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayacak kadar büyük bir hayırsever. dedi.