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'nın Büyükelçisi 'ye geldi

ile arasında ilişkilerin normalleşme sürecine girmesinden sonra Hollanda'nın Büyükelçisi olarak atanan Marjanne de Kwaasteniet, "Türkiye-Hollanda ilişkilerinde olumlu rol oynamayı ümit ediyorum." dedi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 19:57 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 19:58
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye'ye geldi

hükümeti tarafından Büyükelçiliğine görevlendirilen Kwaasteniet, akşam Ankara'ya geldi.

Havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kwaasteniet, "Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çok önemli bir an. Burada iyi zaman geçirmeyi ve -Hollanda ilişkilerinde olumlu rol oynamayı ümit ediyorum." dedi.

Kwaasteniet, Türkiye'ye atanmadan önce ülkesinin Daimi Temsilciliği görevini yürütüyordu.

Büyükelçi Kwaasteniet, Cumhurbaşkanı 'a güven mektubunu sunmasının ardından resmen göreve başlayacak.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik büyükelçilerin karşılıklı atandığı 7 Eylül'de duyurulmuş, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi olarak Şaban Dişli atanmıştı.

TÜRKİYE-HOLLANDA SON DÖNEM İLİŞKİLERİ

Hollanda hükümeti, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu döneminde, Hollanda'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına verilen iniş iznini iptal etmişti. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da 11 Mart 2017'de Rotterdam'daki Türk Konsolosluğuna girişine izin vermeyen Hollandalı yetkililer, Kaya'nın korumalarını gözaltına almış ve kendisini polis eskortuyla 'ya gitmeye zorlamıştı.

Gelişmeler üzerine Türkiye, ülke dışında bulunan Hollanda'nın 'nin dönmemesini istemişti. İki ülke, diplomatik temsilini karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde tutuyordu.

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Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye'ye geldi
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