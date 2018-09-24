Ölümden döndü, otomobile üzüldü...

Adana'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sulama kanalına düştü. Çevredekilerin sudan çıkardığı sürücü Hanefi Dilmeç (30), telefonla aradığı babasına "Lütfen, anneme bir şey söyleme. Bende bir şey yok; ama araba mahvoldu" dedi.
Giriş Tarihi: 24.9.2018 16:24Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 16:26
Kaza, öğle saatlerinde, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Hanefi Dilmeç yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.