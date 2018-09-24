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Su borusundan 7 metrelik ağaç kökü çıktı

'in Nusaybin ilçesinde su kesintisi yaşanan mahallede yapılan incelemede, içme suyu borusunda 7 metre uzunluğunda dut ağacı kökü bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 15:09
Su borusundan 7 metrelik ağaç kökü çıktı

Alınan bilgiye göre, Nusaybin'in Akağıl Mahallesi'nde su kesintisi yaşandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Büyükşehir Belediyesine bağlı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Nusaybin Şubesi ekiplerince içme suyu hatlarında inceleme yapıldı.

DUT AĞACI KÖKÜ

Yapılan çalışmalar sonucu içme suyu borusunun içinde yaklaşık 7 metre uzunluğunda dut ağacı kökü tespit edildi. Borunun içindeki kökleri kesen ekipler, borunun hasar almaması için kontrollü şekilde kökleri çıkardı.

Daha sonra mahalleye yeniden içme suyu verildi.

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Su borusundan 7 metrelik ağaç kökü çıktı
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