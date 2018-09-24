YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı mı?

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu şu sıralarda hafta sonu sınava giren adayların cevabını en çok merak ettiği soru olarak öne çıkıyor. 22 Eylül tarihinde gerçekleşen YÖKDİL sınavına giren bireyler, sınav sonuçlarının açıklanma tarihini yakından izliyor. Bunun yanında, YÖKDİL soru ve cevaplarının yayımlanıp yayımlanmadığını da sorguluyor. Zira, açıklanacak sınav soru ve cevaplarıyla adaylar sınav sonuçlarına ilişkin öngörüde bulunabilecek. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar yayımlandı mı?

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanması hakkında resmi ağızdan bir bilgi bulunmuyor. Yani, YÖKDİL sınav sonuçları açıklanma tarihi için henüz kesin bir tarih yok; ancak daha önce gerçekleşen sınavların açıklanma süreleri düşünüldüğünde, önümüzdeki 14 gün içerisinde sonuçların açıklanacağı öngörülüyor.

Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden ilan edilecek.

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Sınav sonuçları gibi YÖKDİL soru ve cevapları hakkında da bir kesinlik henüz yok. Soru ve cevapların yayımlanması için öngörülen tarih ise bu hafta içerisinde.

Konu ile ilgili farklı gelişmeler olduğu taktirde sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL SINAVI NERELERDE GEÇERLİ?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.