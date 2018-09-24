Yüreği kor analar idam istiyor

Kars
'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolan ve 7 gün sonra cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel
, dün sabah köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Handan Güzel
cenaze aracının köye girmesiyle birlikte fenalık geçirdi. Birçok kez müdahale eden sağlık görevlileri anne Güzel'i güçlükle sakinleştirebildi. Sedanur'un en küçük kardeşi 4 yaşındaki İbrahim'in ise mezarlıkta dolaşarak 'Ablama gitmek istiyorum' demesi yürekleri dağladı. SABAH'a konuşan baba Abdullah Güzel "Benim canım yandı. Kim yaptıysa Allah kahretsin. Herkesi sağduyulu olmaya çağırıyorum. Şu an ismi geçen insanları suçlayamayız" dedi. LEYLA TAZİYESİ
Ağrı'da kaçırılan ve açlıktan ölen 4 yaşındaki Leyla'nın babası Nihat Aydemir
ve annesi Şükran Aydemir
, Sedanur'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Baba Nihat Aydemir, "Ölmeden bulunması için çok dua ettim ama olmadı. Bir an önce hem Leyla'nın hem de Sedanur'un katillerinin bulunmasını istiyoruz" diye konuştu. Annesi Şükran Aydemir ise "Aynı acıyı paylaşıyoruz, bunu yapanlar insan olamaz. Çocuk katilleri idam edilsin. Ben de evladımı böyle toprağa verdim. Çok zor bir acı, anne olan anla3 diye konuştu. Sedanur Güzel'in annesi Handan Güzel ise "Türkiye'ye sesleniyorum. Leyla'ya da Sedanur'a da, bu acıyı yaşatanlar idam edilsin. Kızımın sonu da Leyla gibi oldu. Allah yapanların yanına bırakmasın" dedi. TECAVÜZ İDDİASI
Sedanur'un ön otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandığı iddia edildi. Ancak Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, yaptığı yazılı açıklama ile otopsinin tamamlandığını ancak küçük kızın cinsel istismara maruz kalıp kalmadığının ve nasıl öldüğünün, patolojik inceleme sonucu belli olacağını belirtti. İçişleri Bakanlığı da aynı doğrultuda açıklama yaptı. Furkan NEHRİ-Bedir ALTUNOK