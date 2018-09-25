14 yaşındaki oğullarını ‘katil’ yaptılar

Bir çocuğun katil olduğu olay Adana
'nın merkez Yüreğir ilçesinde 21 Eylül gecesi yaşandı. Gece saatlerinde pompalı tüfek saçmalarıyla ağır yaralanan 41 yaşındaki Ali Genç, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, cinayeti işlediği ileri sürülen 14 yaşındaki M.F.K.'yi evinin yakınında yakaladı. Evinde bulunan ruhsatsız pompalı tüfeğin ise babasına ait olduğu belirlendi. Cinayet dedektifleri katilin 14 yaşındaki bir çocuk olduğunu görünce olayın azmettiricisi olduğunu düşünerek önce baba Ali Rıza K.'yi (40) daha sonra anne Sultan K.'yi (36) gözaltına aldı. YASAK AŞK ŞÜPHESİ
Çocuk zanlı ilk ifadesinde, "Motosikletine binmek istedim. Beni tersledi ve itti. Daha sonra bana küfredince eve giderek pompalı tüfeği aldım ateş ettim" dedi. Yeniden sorgulanan küçük çocuk bu kez, "Anneme laf atıyordu. Onu rahatsız ettiği için öldürdüm" dedi. Azmettirici olarak gözaltında tutulan anne Sultan K. ise "1 yıl önce işyerlerimiz yan yanaydı. Ali, oğluma cinsel tacizde bulundu. Oğlum da bu yüzden öldürmüştür" iddiasını ortaya attı. Baba Ali Rıza K.'nin de "Ben uyuyordum. Oğlumun bir anda evde bulunan tüfeği alarak dışarı çıktığın gördüm. Ben de peşinden oğlumu durdurmak için çıktım. Başka bir şey bilmiyorum" dediği öğrenildi. Birbirini tutmayan ifadeler üzerine cinayet dedektifleri bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek topladı. Diğer taraftan şüphelilerin telefonları incelemeye alındı. Polis, Sultan K.'nin telefonundan öldürülen Ali Genç'e "Kocam evde yok" ve "Evi biliyor musun?" diyerek mesaj atıldığını, daha sonra aranarak konuşulduğunu belirledi. ELİYLE İŞARET ETMİŞ
Apartman güvenlik kameralarını izleyen polis katil zanlısı M.F.K.'nin elinde pompalı tüfekle asansöre anne ve baba ve birlikte bindiğini gördü. Cinayetin işlediği sokaktaki güvenlik kamerasındaysa elinde pompalı tüfekle Ali Genç'in yanına koşan M.F.K.'ye babasının eliyle bir kişiyi gösterdiği tespit edildi. Katil zanlısı M.F.K. ile azmettirici pozisyonunda bulunan anne Sultan ile baba Ali Rıza K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 ÇOCUKLARI KORUMA ALTINDA
8 çocukları bulunan ailenin başka akrabası olmadığı için evde kalan 6 çocuğa cinayet günü sabaha kadar polisi refakatçilik yaptığı öğrenildi. Çocukları sabah saatlerinde Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri alarak sevgi evlerine teslim etti. Ailenin en büyük çocuğunun ise Antalya
'ya çalışmaya gittiği belirtildi.