Adana'da gelin dehşeti: 3 yaralı

"TÜFEK TUTUKLUK YAPINCA GELİN KURTULDU"

Evde bulunan Fatma G. sokakta ateş ederek evlerine gelen üç kişiyi görünce mutfaktan bıçak aldı. Pompalı tüfeğin tutukluk yapması üzerine üç kişi genç kadına saldırmak istedi. Fatma G. elindeki bıçakla Deniz A.'yı sırt ve karnından, Caner A.'yı sağ elinden, Neşe G.'yi ise bacaklarından yaraladı. Fatma G. tarafından çeşitli yerlerinden yaralanan üç kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDEREK GELİYORLARDI"

Olaydan sonra kaçan Fatma G. zırhlı yunus timleri tarafından yakalandı. Eşinden boşanma aşamasında olduğunu söyleyen genç kadının ifadesinde, "Babamın evindeydim. Görümcem ve kuzenleri pompalı tüfek ile ateş ederek geliyorlardı. Tüfek tutukluk yaptı. Ben de mutfaktan aldığım bıçağı rastgele salladım. Karşılık vermeseydim beni öldüreceklerdi" dediği öğrenildi. Adliyesevk edilenlen Fatma G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.