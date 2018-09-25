Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Adana'da gelin dehşeti: 3 yaralı

'da gelin dehşeti: 3 yaralı

'da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşinin kız kardeşi ve eşinin iki kuzenini bıçakla yaraladı. Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1212 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Murat G. ile boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan Fatma G. (28) babaevine geldi. Bu sırada aynı mahallede oturan ve genç kadının geldiğini öğrenen Murat G.'nin kız kardeşi Neşe G. (30) ile kuzenleri Caner (33) ile Deniz A. (41), pompalı tüfeği alarak Fatma G.'nin babasının evine baskın yaptı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 10:32
Adana'da gelin dehşeti: 3 yaralı

"TÜFEK TUTUKLUK YAPINCA GELİN KURTULDU"

Evde bulunan Fatma G. sokakta ateş ederek evlerine gelen üç kişiyi görünce mutfaktan bıçak aldı. Pompalı tüfeğin tutukluk yapması üzerine üç kişi genç kadına saldırmak istedi. Fatma G. elindeki bıçakla Deniz A.'yı sırt ve karnından, Caner A.'yı sağ elinden, Neşe G.'yi ise bacaklarından yaraladı. Fatma G. tarafından çeşitli yerlerinden yaralanan üç kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDEREK GELİYORLARDI"

Olaydan sonra kaçan Fatma G. zırhlı yunus timleri tarafından yakalandı. Eşinden boşanma aşamasında olduğunu söyleyen genç kadının ifadesinde, "Babamın evindeydim. Görümcem ve kuzenleri pompalı tüfek ile ateş ederek geliyorlardı. Tüfek tutukluk yaptı. Ben de mutfaktan aldığım bıçağı rastgele salladım. Karşılık vermeseydim beni öldüreceklerdi" dediği öğrenildi. Adliyesevk edilenlen Fatma G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 aylık hamile kadın hırsızlıktan tutuklandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da gelin dehşeti: 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN