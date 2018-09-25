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Anne ve babanın geride bıraktığı çocuklara devlet sahip çıktı

'da 14 yaşındaki çocuklarına bir kişiyi öldürtmekten çocuklarıyla birlikte cezaevine giren anne babanın geride 7 çocuk bıraktığı bu çocuklardan 6'sına iki gün boyunca polisin baktığı daha sonrada sevgi evlerine yerleştirildikleri ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 10:21
Anne ve babanın geride bıraktığı çocuklara devlet sahip çıktı

Olay, 20 Eylül günü saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Ali Genç, M.F.K. ile konuştuktan sonra 01 AAD 441 plakalı motosikletine binip hareket etti. M.F.K., bu sırada pompalı tüfekle ateş ederek Genç'i vurdu. Sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Ali Genç ağır yaralanırken, M.F.K. ise kaçtı. Bölgede devriye gezen polis ekibi durumu fark edip, olay yerine destek ekip ve ambulans çağırdı. Ali Genç, ambulansla Şehir Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı, ancak kurtarılamadı.

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Anne ve babanın geride bıraktığı çocuklara devlet sahip çıktı
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