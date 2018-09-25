Bartın’da Okul çevrelerinde suçlu avı

Okulların açılmasıyla birlikte Bartın
ve çevre ilçelerinde Bartın Emniyet Müdürlüğü'nce denetimler arttırılarak birçok ilçede huzur operasyonları düzenlendi.
Bu kapsamda 641 şahıs sorgulandı, 61 okul ve çevresi, 12 metruk bina, 19 internet kafe, 29 kahvehane, 6 iddia ve ganyan bayii, 5 içkili mekan, 11 büfe, 5 kafe, 21 park, bahçe, 94 okul servisi, 33 diğer araç kontrol edildi. OKUL SERVİSLERİNE CEZA
Kontrol edilen okul servis araçlarından birine mesleki yeterlilik belgesinin olmamasından 715 TL, 2 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamasından dolayı 216 TL olmak üzere toplamda 931 TL para cezası kesildi. PARA CEZASI KESİLDİ
Denetimler kapsamında aranması olan şahıslar kıskıvrak yakalanırken Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Bartın'da bulunan kahvehanelerde yapılan denetimler sırasında bir kahvehanede kumar oynatıldığı görüldü. Söz konusu kahvehaneye kumar oynattığından dolayı yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatılıp kumar oynayan şahıslara para cezaları uygulandı.
Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda üzerlerinde kurusıkı silah bulunduran ve kullanan şüpheliler yakalanmış gerekli cezai işlemler uygulandı. UYUŞTURUCU SATICISINA DARBE
Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus ekiplerince uyuşturucu madde
bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Y.M. isimli şüpheliden uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı. BÜYÜKBAŞ HIRSIZI YAKALANDI
Ayrıca Bartın ve çevresindeki büyükbaş hayvanları çalan şüpheli E.S. isimli şüpheli yakalandı ve şüpheli işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'nce suç ve suçlulara yönelik mücadelenin devam ettiği öğrenildi.