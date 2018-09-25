Devletten ninelere balkonda okuma dersi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan
'ın destekleri, Milli Eğitim Bakanlığı
'nın koordinasyonu ile gerçekleştirilen "Okuma-Yazma Seferberliği"nden faydalanmak isteyen nineler için Eskişehir Sarıcakaya'da örnek bir girişimde bulunuldu. 88 yaşındaki Azime Karayel, 85 yaşındaki Hayriye Ertürk, 78 yaşındaki Nevriye Songül ve 74 yaşındaki Fadime Taştepe'ye Sarıcakaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Vekili Necla Uyar tarafından Fadime ninenin balkonunda okuma yazma eğitimi veriliyor. Sarıcakaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sarıcakaya Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü'nün girşimiyle başlatılan derslerde nineler kısa sürede okumayı söktü. Ev sahibi Fadime ninenin en büyük hayali ise yazmayı da ilerterek hayatını anlatan bir kitap kaleme almak. 'SİZ BİZE GELİN' DEYİNCE...
Sarıcakaya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Danacı, " Ninelerimizin talepleri karşısında kayıtsız kalamazdık. Çok azimliler 2 ayda okumayı söktüler" dedi. Ninelere ders veren Sarıcakaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Vekili Necla Uyar ise, "Bir kere daha öğretmen olmanın gururunu yaşadım. Yürüyemeyecekleri için ilçe merkezine gelemeyeceklerini söyleyerek 'Siz bize gelin, okuma yazma kursunu bizim evimizde verin' dediler. Yazın hiç tatil yapmadan ders yaptık" dedi. İşte okuma-yazma eğitimi alan 4 ninenin anlattıkları; Fadima Taştepe (74):
Allah devletimizden bin kere razı olsun. Bir yazabileyim kitabımı da çıkaracağım. Hayriye Ertürk (85):
Zamanında kız çocuğu, okuyup da ne yapacak dediler, Allah razı olsun ki artık okumayı yazmayı öğreniyoruz. Azime Karayel (88):
Eskiden ekmek bulamıyorduk ki okula gidelim. Ama şimdi öğreneceğiz daha devam edeceğiz merak etmeyin. Bu kış 6 ay devam, öyle bir günlük yok. Seneler evvel bunlar olsaydı öğretmen olurduk. Nevriye Songül (78):
Allah devletimizden razı olsun. İHA