İnsanlık seninle birlikte can verdi kızım

Kars
Kağızman'da kaybolan ve 7 gün sonra cesedi bir dere yatağında bulunan Sedanur Güzel
'in anasınıfındaki öğretmeni Melek Akalın'ın eski öğrencisi için yazdığı ve sırasına koyduğu mektup herkesi duygulandırdı. İşte o mektuptan bazı satırlar; "
Sedanur'um, ilk defa söylediklerimi dinlemeyeceksin biliyorum. Oysa o yumuk yumuk minicik ellerini çenene koyup gözlerini gözlerime dikip anlattıklarımı dinlemeni ne çok isterdim. İnsanlık öldü kızım, insanlık seninle birlikte o taşların altında can verdi, seninle birlikte tabuta konuldu, seninle birlikte mezarlıkta gömüldü canım kızım. Canım kızım, bir gün hepimiz yanına cennete geleceğiz ve her ne istersen birlikte neşe içinde oynayacağız, buna inan yavrum. O vakit gelinceye kadar saklambaç oynamaya ne dersin? Sen cennette saklan, dur ben dünyada seni arayayım. Zaman zaman bulamıyorum diye kıkırdama seslerini duyayım. Sonra yeniden saklan, ben dünyadaki tüm çocukların gülümsemesini sana benzetip oynayayım, olur mu canım kızım. Ben sana ölmeyi öğretmemiştim ki çocuğum. Sen ölmeyi kimbilir hangi kirli ellerden öğrendin..." Akalın, "Sedanur'un ilk okul deneyimleri, korkuları hep benimleydi. Keşke dünyada hiç bir çocuk ölümün yanından dahi geçmese. Ama Sedanur cahilce katledildi, bu konu üzerinde başka bir şey söylenemiyor. Sedanur geçen yıl geçirdiği kazadan sonra sağlıkçılara büyük sempati duydu. Doktor olmak istemişti ama ne yazık ki olamadı." diye konuştu. 'DEVLETİME GÜVENİYORUM'
Sedanur Güzel'in annesi Handan Güzel SABAH'a konuştu. Sedanur'un bir yıl önce geçirdiği trafik kazasından sonra 25 gün hastanede tedavi gördüğünü ve bu sırada kendisiyle ilgilenen doktorlardan çok etkilenip doktor olmak istediğini söyleyen Güzel, "Hayali doktor olmaktı. Sedanur ilk göz ağrımdı. Kimseyle düşmanlığımız yoktu. Biliyorum ki bütün annelerin içi yandı. Devletimize güveniyorum, kızımın katilini bulacaklar" dedi. Anne Güzel "Sedanur'a 'Sen doktor olursun bizi de tedavi edersin' derdik. Ama nasip olmadı. Kazadan sonra kızım arabalardan korktu ve yola hiç çıkmadı. Yanında ben veya babası olmadan asla yola çıkmazdı" diye konuştu.
'SEDANUR İÇİN BAŞARILI OLACAĞIZ'
Sedanur Güzel'in öğrenim gördüğü Paslı köyünde Esin Çağdaş İlk ve Ortaokulundaki arkadaşları üzüntüden gözyaşlarına hakim olamadı. Okuldaki tüm öğrenciler, yakalarına Güzel'in fotoğraflarını taktı. Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, "Birtakım travmaları önlemek maksadıyla ilçe merkezinde görev yapan rehber, psikolojik, danışman öğretmenlerin okula getirildiğini söyleyerek "Öğrencilerimiz, Sedanur için derslerine daha çok çalışacak, daha çok başarılı olacağız. Devletimiz o caniyi bulacak" dedi. GÖZLER DNA TESTİNDE
Sedanur Güzel'in cesedi, Van Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Otopside çocuğun cansız bedeninden sıvı, elleri, kolları ve yüzünden doku örnekleri alındı. Kaybolduğu gün öldürüldüğü tahmin edilen Sedanur'un cinsel istismara uğradığı iddialarının gerçekliği biyoloji dairesinden çıkacak DNA
raporuyla belli olacak. Sedanur'u en son gören tutuklu Ertan B. ve diğer şüphelilerin verileriyle DNA örnekleri karşılaştırılacak. Kars Valisi Rahmi Doğan, "Tutuklanan zanlının yarı açık cezaevinde kalan süresini tamamlaması gerekirken sahte bir kimlikle dolaştığı tespit edildi. Zanlı ifadesinde orada olduğunu kabul etti" dedi.