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otogarında silah sesleri... Yaralılar var

BAYRAMPAŞA'DAKİ 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iddiaya göre iki taksici arasında gerçekleşen silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, olay yerini şerit çekerek kapatırken, olay yeri inceleme çalışması devam ediyor.

Giriş Tarihi: 25.9.2018 12:51 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 13:28
İstanbul otogarında silah sesleri... Yaralılar var

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarında iki taksici arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otogarda iki taksici arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada aracından inen şüpheli, diğer taksideki 2 kişiyi silahla yaraladı.

Yaralılardan biri taksiyle diğeri ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme yaptı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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İstanbul otogarında silah sesleri... Yaralılar var
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