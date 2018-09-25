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Karısı tarafından vurulan adam polise sığındı

'nın Hendek ilçesinde, Osman U. (54), tartıştığı eşi Emine U. (48) tarafından evlerinin önündeki parkta tabanca ile boynundan ve bacağından vurularak yaraladı. Yaşadığı şok üzerine olay yerinden koşarak uzaklaşan Osman U., kendisini yakında bulunan Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine atarak, polislerden yardım istedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 19:25 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 20:06
Karısı tarafından vurulan adam polise sığındı

Olay saat 17.30 sıralarında, Hendek ilçesi Kemaliye Mahallesi'ndeki Zeki Cömert Parkı'nda meydana geldi. Emine U. eşi Osman U. ile evlerinin önündeki parkta bilinmeyen nedenle tartıştı.

TABANCASINI ÇIKARTIP...

İddiaya göre, tabancasını çıkaran Emine U. eşinin üzerine ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Osman U.'nun boynuna, biri de bacağına isabet etti.

CANINI ZOR KURTARDI

Yaşadığı şok üzerine olay yerinden koşarak uzaklaşan Osman U., kendisini yakında bulunan Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine atarak, polislerden yardım istedi.

GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Osman U., ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Emine U. ise olayın ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Karısı tarafından vurulan adam polise sığındı
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