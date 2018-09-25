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Küçük çocuğun atık kağıt toplama arabasının içinde kitap aşkı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 12:15


Yer ... 10 yaşlarında bir çocuk babasının atık kağıt topladığı araba içinde oturuyor.
Küçük çocuğun elinde kalem var. Dizleri üzerindeki kitabı yazıp çiziyor. Ders mi yapıyor yoksa meraktan mı karalıyor belli değil.
Çöp konteynerinin hemen yanındaki atık kağıt dolu arabanın içinde oturan küçük çocuk yoldan geçenlerinin de dikkatini çekiyor. O ise kimsenin farkında değil, büyük bir hevesle kitabın sayfalarını çeviriyor.
Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülediği küçük çocuk, babasının atık kağıtları toplamasının ardından buradan ayrılıyor.

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Küçük çocuğun atık kağıt toplama arabasının içinde kitap aşkı
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